الأعلى للجامعات: تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بكورونا بكامل درجاتهم

يفصلنا أسبوعين عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الدراسي 2020ـ2021، وشدد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير الذي عقد بجامعة الفيوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحفاظ على المجتمع الجامعي من الإصابة بالمرض.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنّه سيتم تاجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لأي طالب مصاب بكورونا، لموعد آخر يحدده مجلس قسم الكلية التابع له الطالب، مع الاحتفاظ بكامل الدرجات في المواد المرحل لها في الامتحانات، وكذلك الوضع مع أي مجموعة يثبت إصابتها بالفيروس من خلال الأوراق والمستندات الدالة على ذلك .

جامعة مطروح: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية والتعقيم الدوري للمنشآت

وأكد رئيس جامعة مطروح، لـ«الوطن»، أنّ الجامعة وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات منذ الإعلان عن أزمة كورونا، تتبع جميع الإرشادات والتعليمات المتعلقة بطرق مجابهة المرض والوقاية منه، وإجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت والقاعات والمدرجات، وكذلك عدم دخول أي شخص إلى الجامعات والكليات دون ارتداء كمامة، وتوزيع الكواشف الحرارية على جميع الأشخاص المنوطين بذلك في التطبيق لقياس درجات الحراراة قبل الدخول إلى الجامعة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أقر في جلسة الـ23 من يونيو الماضي، عدد من الإجراءات للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، ووفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020، والذي أصبح بموجب أحكامه، يكون لرؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حدة، وتحديد الأعداد المطلوب وجودها من الموظفين أثناء إجراء أعمال الامتحانات وفقًا للقواعد التي يراها كل رئيس جامعة، والتي تكون محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.