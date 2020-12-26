الأعلى للجامعات الحكومية يناقش الاستعدادت لامتحانات التيرم الأول

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، اجتماعه الدوري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات والتشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك في إطار إجراءات الدولة المصرية لمجابهة المرض.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، إن الاجتماع سيتم عقده بعد الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بعد أن يشهد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وعدد من رؤساء الجامعات، افتتاحات جامعة الفيوم، والمتمثلة في افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي، ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وكذلك افتتاح مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، ومبنى كلية الحاسبات، ومقر الجامعة المصرية الإلكترونية، وافتتاح مبنى المدرجات المركزية، ومبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، وملاعب الجامعة الجديدة.

الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد

وتابعت المصادر، أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن من الوزير أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، وآليات تنفيذها بالجامعات وكذلك جعلها إلكترونية أو أبحاث أو نمطية، موضحاً أنه من المقرر أن يتم تحديد مصيرها كاملاً اليوم في الإجتماع .

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، شدد في جلسته الدورية التي عقدت أول أمس الخميس، بالجامعة البريطانية، على ضرورة تحقيق التوازن في الحضور بين الطلاب والعاملين والأساتذة بالجامعات، وذلك بأعداد محددة بما تراه كل جامعة مناسباً لها ويضمن انتظام سير العملية التعليمية والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في امتحانات الميدتيرم.

ووافق المجلس على تطبيق تظام التنسيق الإلكتروني الموحد للقبول بكليات الجامعات الخاصة بدءاً من التيرم الثاني تجريباً، وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع جميع الأماكن المتاحة بالكليات على الطلاب المتقدمين، وتمكين كل كلية من استيفاء الأعداد المقررة لها من الطلاب.