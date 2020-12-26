«الأعلى للجامعات الخاصة»: رفعنا الغياب.. ومستشفياتنا لا تعالج كورونا

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه جرى رفع الغياب على مستوى الجامعات الخاصة في ظل إجراءات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيف أعداد الطلاب الموجودين في الكليات بالإضافة لتقليل أعداد أعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية، وجرى زيادة وتكثيف المحاضرات «أونلاين» بالإضافة إلى تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول كونها ستعقد على حيز زمني واسع تقليلاً لوجود الطلاب في اللجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة «أون»، أن الامتحانات حتى اللحظة ستعقد حضوريا وتحريرياً في اللجان لكن في ذات الوقت ستكون الأفضلية لتلك التي تعقد إلكترونيا على نظيرتها الورقية، مشددا على أن تجربة الامتحانات الإلكترونية يصلح تطبيقها في معظم المواد النظرية، وكذا الأمر بالنسبة للكورسات العملية بخلاف فقط الامتحانات العملية، إذ يكون فيها الحضور ضروريا.

وحول الامتحانات العملية، قال: «جزء من المواد العلمية سيتم ترحيله لما بعد إجازة منتصف العام وستجرى الاختبارات فيه أيضًا»، مؤكدا أنها ستنتهي في الرابع من فبراير وأكد على أن مدة إجازة منتصف العام تخضع لقرار من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

عدد كليات الطب بجامعاتنا قليل

وحول دور المستشفيات الجامعية التابعة للكليات الخاصة في مواجهة كورونا، قال: «لا زال دورها قاصرا لأنها لا تتجاوز 7 كليات طب خاصة وملحق بهم 3 من المستشفيات بطاقة محدودة ومن ثم ليس لهم أي دور في مواجهة فيروس كورونا عبر تخصيصها للعزل».

وأردف: «لدينا 4 مستشفيات تتبع كليات الطب الخاصة، وبقية الكليات مازالت تحت الإنشاء ويتوجه أبناؤها في التدريب العملي للمستشفيات الحكومية مثل القصر العيني وعين شمس».