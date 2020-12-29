«الرئاسة» تشيد بخطة السيسي لتطوير القرى: مبادرة عظيمة وطموحة

أشاد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بمبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا إياها بمبادرة عظيمة وطموحة، وتأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتتناول جميع قرى مصر، البالغ عددها 4800 قرية، منوها بأن المشروع يشمل القرى وتوابعها من عزب وكفور ونجوع؛ إذ رفعت كفاءة 380 قرية ضمن المبادرة.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس ستتناول تطوير من 1300إلى 1500 قرية على مستوى 22 محافظة، يستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن، وسينتهى من جميع قرى مصر على 3 مراحل خلال 3 سنوات، كما أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى تبلغ 500 مليار جنيه.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المبادرة تهدف لرفع مستوى المعيشة بالقرى من مناحي الحياة كافة، بتطوير وتقديم خدمات بنية أساسية، متمثلة في المياه والكهرباء والصرف الصحي، والبيئة والنظافة وتبطين الترع، ومشروعات الإسكان والخدمات الزراعية، وبرامج التدريب على مضاعفة الإنتاج الزراعية، والري الحديثة، وبرامج استغلال المساحات، إلى جانب الخدمات العامة، متمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية وغيره.

وأكد السفير بسام راضي، أن هناك خطة شاملة وضعت لرفع مستوى المعيشة بالقرى، وبلورت آلية لتنفيذها أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن المشاركة المجتمعية بين الوزارات المعنية، مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بمشاركة القطاع الخاص وصندوق تحيا مصر، منوها إلى أن مجلس الوزراء سيصدر خريطة لتوضيح القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الأولى.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن فقه المصارحة الذي انتهجه الرئيس السيسي، أنتج ثقة متبادلة بين الشعب والرئيس، موجها حديثه للمصريين: «رغم ما أنجز إلا أن الطريق مازال طويلا، والتحديات أمامنا جمة، والوعي هو المصل واللقاح الحقيقي لجميع مشكلاتنا»، مشددا على ضرورة إنشاء وزارة للوعي القومي.