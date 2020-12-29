استجابة لـ"الوطن".. نقل مريضة السمنة المفرطة إلى "المخ والأعصاب"

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن وزارة الصحة استجابت لحالة "شيرين"مريضة داء الفيل والسمنة التي ناشدت الدولة بالتدخل لمساعدتها للعلاج على نفقة الدولة بعد أن وصل وزنها إلى 350 كيلو، .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" اليوم، أن هناك فريق طبي بكامل بقيادة الدكتور سيد الدجوي، سيقوم بنقل الحالة إلي مستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم، لتوقيع الكشف الطبي عليها ومعرفة كل المشاكل الصحية لديها .

ونشرت "الوطن" أمس قصة "السيدة شيرين"، والتي تعاني من سمنة مفرطة حيث أن وزنها أكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بـ "داء الفيل"، مما جعلها لا تتحرك من مكانها قائلة، " والله مقدرش اتحرك من مكاني حتي الحمام مقدرش اروحه وفي وجع شديد في بطني وفي رجلي" .

تقول "شيرين" التي تسكن في قرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور: "بدأت أزيد اوي في الوزن من 6 سنين ولما روحت للدكاتره قالولي وزنك هيفضل يزيد ومش لاقيين حل ولا علاج"، مؤكدة أن أصبحت لا تتحرك من مكانها نتيجة زيادة الوزن وهو ما اثر عليها ومنعها من محاولاتها السابقة لكسب لقمة العيش .

"الأهالي بيساعدوني علشان اكل واشرب واربي بنتي اللي في الثانوية العامة السنه دي وكانت طالعة من الأوائل السنة اللي فاتت وزوجي طلقني في سنة 2003"، موضحة أن زواجها لم يستمر سوي أشهر قليلة تطلقها زوجها قبل ولادة ابنتها ومن ذلك الحين وهي تتكفل بها من خلال عملها في بيع الملابس إلي أن أقعدتها الظروف بسبب وزنها الزائد .

"السيدة شيرين" لا تملك منزلا، ولكنها تعيش في منزل خالتها المتهالك والمبني بالطوب اللبن والطينة، والذي يتكون من غرفة واحدة فقط بها "سرير وكنبتين"، بالإضافة إلي حمام صغير ومطبخ آيل للسقوط، مناشدة وزارة التضامن الإجتماعي بمساعدتها .

ظروف صعبة، تواجهها "السيدة شيرين" باستغاثة للدولة المصرية للوقوف بجوارها ومساعدتها في تلقي الرعاية الكاملة في مستشفيات وزارة الصحة قائلة، "ياريت الرئيس عبدالفتاح السيسي يساعدني ويقف جمبي وهو مبيتاهرش عن أي حد من الناس الغلابة"، مؤكدة أنها لا تملك من أمرها شئ ولا تستطيع توفير أي علاج أو التحرك إلي المستشفي لكي يتابعها الأطباء .