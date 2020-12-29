حكاية صورة بدأت بعيد ميلاد وانتهت بـ«كورونا».. يسرا ونيللي والعدل ضحاياها

لا تزال آثار تجمع النجوم في عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم الـ46 تتوالى؛ إذ بدأت بإصابة الفنانة يسرا وجمال العدل بفيروس كورونا، لتنتهي بإصابة «نيللي» نفسها.

واحتفلت نيللي كريم، بعيد ميلادها، الجمعة الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة يسرا، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة إلهام شاهين، والفنان آسر ياسين وحسن أبو الروس وآخرين.

ونشرت نيللي كريم، صور الحفل، عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لتوجه الشكر إلى أصدقائها الذين احتفلوا معها بعيد ميلادها، لكن انتهى الحدث بمصابٍ أليم، وهو خروج بعض الحضور مُصابين بالوباء.

صورة شهيرة، ضمن مجموعة الصور التي نشرتها نيللي كريم، عبر «انستجرام»، ظهر فيه كلًّ من يسرا، وجمال العدل، وآسر ياسين، ودنيا ماهر.

وكانت الفنانة يسرا، هي أولى ضحايا عيد الميلاد، لتخرج مُعلنة إصابتها بفيروس كورونا، عقب الحفل بساعات، وحرصت على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة وكذلك جمهورها، الذي أصيب بحالة من الخوف والقلق تجاهها، وبعدما ثبتت إيجابية المسحة.

وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع».

وبعد ساعات قليلة من إعلان يسرا، أعلن المُنتج جمال العدل، هو الآخر، إصابته بفيروس كورونا، إذ أجرى تحليل مسحة كورونا، في أحد المعامل الخاصة، وقد ثبتت إيجابية النتيجة المسحة.

وقال جمال العدل في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه يخضع للعزل المنزلي، لاسيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب الصحية إثر إصابته بالفيروس، قائلًا: «تعبان شوية.. الحمد لله والشكر لله».

وجاءت النهاية، بإصابة الفنانة نيللي كريم، بفيروس كورونا، حسبما قالت الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن»، حيث أوضحت أنها أصيبت بعد يومين تقريبًا من إصابة يسرا.

وقالت إلهام شاهين، إن نيللي كريم تخضع للعزل المنزلي، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة، وأنها تتعامل مع إصابتها بالفيروس كأنه «دور برد عادي».

وأوضحت أن الحالة الصحية لنيللي كريم، تشهد تحسنًا كبيرًا، كونها تتبع بروتوكول العلاج، الذي أقرته وزارة الصحة، متابعة: «نيللي بتتعامل مع كورونا كأنه دور برد عادي، وحالتها كويسة جدًا»، لافتة إلى أنها ستُجري المسحة الثانية عقب أسبوع تقريبًا.