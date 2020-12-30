"الاستثمار الأوروبي": تمويل 3 مشروعات نقل بـ1.1 مليار يورو

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبى، تمويلاً تنموياً بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هى تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثانى للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.

وأشادت «المشاط» بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذى تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع. وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التى سيتم تمويلها هى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ138 مليون يورو، ومشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية إلى مترو، بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثانى بـ240 مليون يورو، لها أهمية كبيرة فى تدعيم منظومة النقل الجماعى.

وأوضح وزير النقل أن خطة إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو تأتى فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزى وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الأسطول الحالى مكيفة الهواء، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.