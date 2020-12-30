"فهمي": "خط ساخن" لشكاوى العالقين بالخارج

استقبل اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، الدكتور مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، لتنسيق الجهود لحل مشكلات المصريين العالقين، بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، الوارد أسماؤها فى شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب تولى تلك الشركات تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.

وأوضح اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة، أنَّ وزارة الهجرة تتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج وممثلى الجاليات بالخارج لمعرفة أعدادهم، ومتابعة موقف تسكينهم، تنفيذاً لتوجيهات الوزيرة نبيلة مكرم. وأضاف «فهمى» أنَّ هناك دوراً وطنياً على الشركات لتسهيل الإجراءات للمصريين العالقين بالخارج، وحل أى مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيداً بجهود وزارة السياحة والآثار فى التواصل مع الشركات للتيسير على المصريين العالقين.

وتابع أنَّ هناك نحو 29 شركة خرج المصريون عن طريقها، حيث بلغت الأعداد 1774 فى الإمارات العربية، ونحو 700 فى دول أخرى، ممن تقدموا بالشكوى لوزارة الهجرة لحل مشكلاتهم، مؤكّداً أنَّ المواطن المصرى على رأس أولويات الدولة.

وأكّد مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، تواصله مع الشركات السياحية لمعرفة أعداد المسافرين وموقفهم فى الوقت الحالى، حتى عودة حركة الطيران مجدداً، مؤكّداً تخصيص وزارة السياحة لخط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر الخط الساخن رقم 19654، وأوضح أنَّه سيتم التواصل مع الشركات وتحديد مواعيد لتسفير العالقين، حسب المقاعد المتاحة على الطيران الكويتى.