مدير مبادرة حياة كريمة: نستهدف تنمية اجتماعية صناعية في جميع قرى مصر

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة مشروع تنموي تهدف إلى تطوير مناطق لم يتم الاهتمام بها على مدار سنوات، وهذه المناطق تمثل صلب الشخصية المصرية، ومنها الريف المصري الذي ساعد في تشكيل وعي وشخصية أفراد عديدة، وواجه بعض الإهمال، مؤكدا أن المبادرة تعمل على تحسين حالة السكان فيها والاهتمام بالأشخاص الأكثر احتياجا وتحسين البنية التحتية في المناطق، وصدر تكليف رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المبادرة بداية عام 2019، وتستهدف محورين، الأول خاص بتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحسين البنية التحتية ويشرف على هذه الأمر وزارات التخطيط والتضامن الاجتماعي.

محاور مبادرة حياة كريمة

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أما المحور الثاني فيهتم بتوفير الرعاية الصحية والبيئية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية من الأسر الأكثر احتياجا، وكان المستهدف 143 قرية على أن يتم تسليمهم في يونيو 2020، ولكن بسبب كورونا سيتم التسليم نهاية العام الحالي، ومجموع الاستثمارات وصلت إلى 13 مليار جنيه، بعد إضافة قرى أخرى، وقبل أيام قليلة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي توسيع الاهتمام ليشمل محافظات وقرى أخرى ليكون على مستوى جميع قرى الريف المصري، كما سيتم التوسع ليشمل جميع الأسر وتنمية اقتصادية بالقرى من أجل إنشاء تنمية مستدامة بعد الانتهاء من مبادرة حياة كريمة.

برنامج «فرصة» من وزارة التضامن

وتابع: «سنساعد في بيع المنتجات الزراعية والصناعية في كل محافظة وسندعم هذه المحافظات أما على الجانب الاجتماعي فسيكون هناك رفع قدرات المؤسسات الاجتماعية لتكون قادرة على تقديم مبادرات عديدة ليساندوا المواطنين من أجل تعظيم روح التطوع في المحافظات وسنمكن المبادرات بكل الأدوات، ووزارة التضامن توفر برنامج فرصة التي تستهدف متلقي برنامج تكافل وكرامة لتوفير مشاريع لهم ليكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم».