وفاة اللواء ممدوح رياض والد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات

توفى منذ قليل، اللواء ممدوح رياض مصطفى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووالد المستشار شادي رياض، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخالات.

وتم تشييع جنازة الفقيد إلى مقابر العائلة بالإمام الشافعي، واقتصار العزاء تلغرافيًا على 110 القصر العيني.

تعيين المستشار شادي رياض نائب الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر في وقت سابق يوم 2 يوليو الماضي، القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2020، بندب القاضيين أسامة محمد أمين غازي صالح، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف لمنصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وشادي ممدوح رياض مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، لمنصب نائب الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفاة المستشار لاشين إبراهيم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.