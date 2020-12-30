خبيرة أبراج: لا تسيروا خلف الأوهام واللي جاي ده في علم الغيب

أكدت مايا ناجي، خبيرة الأبراج، أنه يجب أن نعطي الناس طاقة إيجابية قبل بداية العام الجديد، قائلة «مش عايزين نقول للناس أنت السنة دي برجك وحش، طب ما الرجل هيكتئب وهتبقى سنة مش حلوة عليه طالما حظي مش حلو»، مؤكدة أن «الحظ بأيدينا وهذ ما أقتنع به، فنحن نصنع حظنا بأيدينا وأبراج كثيرة تضيع منها فرص ولا تسعى ولا تعمل المفروض منها»، مضيفة «بيتنكوا، وبيتستنوا اللي يقولهم برجهم هيعمل إيه، في السنة، فأقول مثلا ده البرج ده هيجب عربية أو شقة، فيعتمد على ذلك وهو معمليشي حاجة تجيبله الشقة أو العربية»، مشددة أنه لا يجب أن يطلب أن تتوقع ما سيحدث في العام القدام لكل برج، لأن هذا بعلم الغيب.

مايا ناجي: برج الأسد عملي ومشكلته تكمن في عصبيته

وأضافت «ناجي»، خلال لقائها عبر skype مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن برج الأسد عامة من الأبراج العملية التي تحب العمل والظهور، ولكن مشكلته الوحيدة أنه عصبي وبيحب الأشياء تأتي حتى مكانه، اما عن توقعاتها لهذا البرج خلال العام القادم، صرحت «الأسد دايما ربنا سترها معاه، وقلبه الأبيض دايما هو اللي بينجحه، وعنده حاسة قوية جدا ولازم يمشي ورا احساسه».

لا أستطيع توقع القادم لأنه في علم الغيب

وأوضحت أنها لا تستطيع أن تتوقع كل برج ماذا سيحدث له خلال العام القادم، لأن هذا في علم الغيب، «لكن أستطيع أن أقول المشاكل التي تعطل هذه الإبراج»، داعية الناس أن لا يسيروا خلف الأحلام والأوهام.

برج السرطان مشكلته استسلامه لاكتئابه

وأردفت أن برج السرطان مجتهد وطموح، ولكن مشكلته تكمن في حالات الإكتئات الكثيرة التي يصاب بها، فيجب ان يتخطى كل صدماته ويكمل مشواره.