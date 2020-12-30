وفاء عامر تشكر «المتحدة للإعلام»: أعادت الجو الأسري وستنير سماء مصر

هنأت الفنانة وفاء عامر، الشعب المصري بأعياد رأس السنة الميلادية، معربة عن أمنيتها أن تعود هذه الأيام على الشعب المصري بكل خير ويكون دائما سعيدًا ومسرورًا، موجهة الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتنظيمها حفلات في ليلة رأس السنة على العديد من القنوات الفضائية، «بشكرهم أنهم قرروا ينوروا سماء مصر».

المتحدة للخدمات الإعلامية ستقدم محتوي ترفيهيا مميزا

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية آيه عبدالرحمن، على شاشة «extra news»، أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت تقديم محتوى ترفيهيا مميزا للمواطنين في هذا اليوم، كونهم سيلتزمون في منازلهم نظرًا للإجراءات الاحترازية لتوخي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

عامر: هشارك بصورة للأسرة من المنزل في رأس السنة

وتابعت: «كل ما أرجوه أن الناس فعلا تلتزم البيوت، وإحنا كفنانين وهنكلم عن نفسي هصور نفسي أنا وأسرتي واحنا ملتزمين بجلوسنا في البيت، شركة المتحدة رجعتنا تاني لأيام زمان، كنت بتفرج على حفلات عبدالحليم حافظ في التليفزيون، أيام ما كان أبيض وأسود، مش بس في ليلة رأس السنة بل في كل الأعياد والاحتفالات الوطنية».

الجميع سيرضى بابتلاء الله وسنمر من أزمة كورونا بكل عزيمة

وأوضحت أنه سيتم العودة مرة أخرى لهذا الجو الأسري الجميع، وسيرضى الجميع بابتلاء الله وسنخرج من هذه الأزمة بمنتهى العزيمة من خلال التزامنا بالنظافة والكمامة والتباعد الاجتماعي، «بشكر جدا الشركة المتحدة هيقعدوني في البيت محبوسة منتظرة فعلا أصوات حلوة، أحنا مش أقل من أي دولة من اللي بيحتلفوا برأس السنة».

إنارة سماء القاهرة ليلة رأس السنة ليس بذخا

وأكدت الفنانة، أن كل المنازل المصرية تشعر ببهجة وفرح في المناسبات والأعياد، «الناس كلها بتحس بسعادة وكل البيوت بيكون فيها أكل في الأعياد، إحنا أحسن من دول كثير، رغم أزمة كورونا مكنش عندنا نقص في المواد الغذائية لكن الأزمة حدثت في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كمان الاحتفاليات دي ليس بذخ، ده بقى أشبه ببرتوكول العالم كله بيعمله وبيحصل في دبي وأمريكا وفرنسا وعواصم العالم».