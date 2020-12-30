المرور يغلق طرق "المحور والصحراوي الشرقي والغربي والسويس" بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق 4 طرق بسبب وجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية بالنسبة للسائقين، حفاظًا على سلامتهم.

وجاءت الطرق التي أغلقتها السلطات الأمنية كالآتي:

- المحور في الاتجاهين

- الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط

- الطريق الصحراوي الغربي

- طريق السويس من الكيلو61 وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتساقط اليوم، أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الخبراء يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما تتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.