رفع السيارات المتهالكة وتعقيم محطات المترو بالدقي

نفذت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة، البوم، لرفع السيارات المتروكة في الشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامه لمرور الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

إيداع المضبوطات في مخازن الحي

قال اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، إن الحملة رفعت السيارات المتروكة في عدد من شوارع الحي بينها (لطفي حسونة، امتداد نادي الصيد، ومحي الدين أبو العز) لافتا إلى إيداعها بمخازن الحي.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد عبد الفتاح أن الحي نفذ الحملة استجابة لشكاوى عدد من المواطنين ضد قيام احد الاشخاص بتحويل قطعه أرض من مكان إلقاء للمخلفات وطفوحات الصرف لجراج انتظار سيارات بالدقي.

وأشار إلى استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع قسم شرط’ الدقي وشرطة المرافق، لافتا إلى المرور على الكافيهات المخالفة التي تقدم الشيشة أو التي تتجاوز نسب’ الإشغال المقررة، غلى جانب رفع الإشغالات من الطريق العام.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن التعامل مع 15 كافيه مخالف ورفع 160 كرسي متنوع وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

استكمال أعمال النظافة والتجريد بالدقي والعجوزة

واستكملت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برئاسة شفيق جلال أعمال رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة وشملت أعمال النظافة والتجريد ورفع ناتج التجريد وتفريغ الصناديق ورفع السيارات المتهالكة لتوسعة الطريق بشارع بشتيل بنطاق حي شمال الجيزة إضافة إلى أعمال النظافة والتجريد بشوارع سليمان أباظة وميشيل باخوم و الثورة وميدان الثورة بنطاق حي الدقي مع فرد وتسوية الرمال وزراعة الأشجار وفرد النجيلة سابقة التجهيز بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب بنطاق حي العجوزة

تطهير حدائق الحيوان ومحطات المترو والاتوبيسات

في السياق نفسه، قام حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح بالتنسيق مع الطب الوقائي بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من الاماكن منها حديقة الحيوان من النهضة ومحطة مترو ساقية مكي، وجراج هيئة النقل العام والأتوبيسات بالمنيب، وشارع ساقية مكي ومكاتب الإدارة العامة للمرور بميدان الجيزة، وشارع الجامعة، وميدان المنيب وجارٍ استكمال الأعمال.