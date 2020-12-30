أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020: ارتفع 4 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، في أسواق المال والبورصات، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات، جاء ذلك بعد ارتفاع وصل لـ20 جنيه خلال يومين.

وحافظ المعدن النفيس على ارتفاعه خلال الأسبوع الجاري، وكان سيد الموقف في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية في مصر، ليباع العيار 24 بـ954، مقابل 950 جنيها أمس، وعيار 21 بـ835 جنيها، وعيار 18 بـ715 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و680 جنيها، وبلغ سعر الأوقية 29 ألفا و679 جنيها.

وكان عيار 18 الأكثر مبيعا خلال الساعات الأخيرة بسوق الصاغة.

من جهته، قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الانخفاض الذي يحدث في أسعار الذهب خلال اليوم، بغير المؤثر على حركة البيع والشراء.

ولفت «واصف» إلى أن المعدن النفيس سيواصل الارتفاع حتى النصف الأول من عام 2021 .

وأرجع رئيس الشعبة العامة، ارتفاع الذهب في السوق العالمي، منها تراجع سعر الفائدة الأمريكية وضعف الدولار، واتجاة الشركات لجني الأرباح مع نهاية العام الحالي، وانتشار فيروس كورونا وتحورسلالته في عدد كبير من العالم، خاصة الدول الأوروبية، وتردد أنباء عن استعداد الولايات المتحدة فرض عقوبات على دولة الصين، والحزمة التحفزية الأمريكية لتخفيف تداعيات كورونا، وارتفاع التضخم.

وتعرض الدولار للضغط بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين على إجراءات أكبر لتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، ما دعم ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

وكان مجلس النواب قد صوت مساء أمس لصالح رفع المدفوعات المباشرة للأفراد للإغاثة من الوباء إلى 2000 دولار، بدلا من 600، لكن لا يزال التشريع يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

ويستفيد الذهب من إجراءات التحفيز باعتباره أداة للتحوط ضد تسارع التضخم؛ إذ حقق مكاسب بنحو 24% في العام الجاري.