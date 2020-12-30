إجراء أول عملية جراحية في مستشفى مارينا بالساحل الشمالي

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن إجراء عمليتين جراحيتين في أول تشغيل تجريبي لغرف العمليات بمستشفى مارينا المركزي في الساحل الشمالي.

وقال البلتاجي، في تصريح له، اليوم، إن هناك توسع في تقديم الخدمات العلاجية داخل مستشفي مارينا المركزي في مختلف الأقسام تحت إشراف الدكتور محمد علي المتولي وكيل المديرية.

وأضاف أن فريق العمل بالمستشفي بقيادة الدكتور شريف الملواني مدير المستشفي بدأ فى التشغيل التجريبي لغرفة العمليات بالمستشى، بإجراء عمليتين في العظام، الأولى رفع مسامير بالساق لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، من أبناء مدينة سيدي عبد الرحمن بمركز ومدينة العلمين، والعملية الثانية عبارة عن رفع شريحة ومسامير قديمه ومدفونه بالساق لطفل 9 سنوات من أبناء مدينة الضبعة تحت تأثير مخدر كلي.

وأكد الدكتور محمد على المتولى، وكيل مديرية الصحة بمطروح أن هذه العمليات تعد هي الأولي من نوعها التى تجرى فى المستشفي بعد تفعيل غرفه العمليات بالمستشفي، كما تعد بداية لإنطلاق سلسلة من العمليات وسط فرحة كبيرة من العاملين بالمستشفي وعزم علي الرقي بمستوي الخدمة الطبية ورضاء وثقه من المنتفعين بالخدمة المقدمة من المستشفي.

وقدم المتولى الشكر والتقدير لجميع فريق العمل فى مستشفي مارينا من المشتركين في هذه الملحمه، ومن بينهم الدكتور أحمد الجزار إستشاري التخدير، ومس شوزان الحويطي رئيسه التمريض وعضو فريق الجوده، ومس ايمان حامد ممرضه العمليات وعضو فريق مكافحه العدوي، ومس مني عبد المنعم ممرضه المناوله والداخلي، والدكتورة هاجر سمير مدير الصيدليه، وعماد قاسم أمين المخزن، والدكتور محمد حافظ النائب الإداري، والدكتورة يمني جمال رئيس فريق الجوده، والدكتور محمد أبو اخوات طبيب الإستقبال، الذى أشرف على الرعاية الطبية للحالات بقسم الطوارىء.