المطاعم في رأس السنة: العمل لـ1 صباحا.. والحفلات الغنائية ممنوعة

سمحت وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي، للمطاعم غدا، في ليلة رأس السنة، باستضافة حفلات العشاء بشكل عادي، دون أن يشمل برنامج المطعم في هذه الليلة أي حفلات غنائية.

وشدد عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن المطاعم ستعمل في مواعيدها العادية، وفقا لمواعيد الفتح والإغلاق في ليلة رأس السنة، بحيث سيكون موعد الإغلاق غدًا الخميس في الواحدة صباحا، والمطاعم تعمل بسعة 50% من استيعاب الزبائن.

وأشار «المصري» إلى أن المطعم سيعمله بنظامه العادي، سواء في استقبال الزبائن العادية، أو تلقي حجوزات العشاء الجماعي داخل المطعم بحد سعة الاستيعاب، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

الحكومة تُحظر احتفالات ليلة رأس السنة بسبب إصابات كورونا

وقبل 10 أيام، أخطرت وزارة السياحة والأثار الفنادق والمطاعم والكافيهات السياحية، بحظر إقامة أي احتفالات فنية أو سياحية أو ثقافية في ليلة رأس السنة، ما ينتج عنها تجمعات كبيرة، بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا.

وشدد مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على قرار إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة، والتشديد القانوني في تتبع أي مُخالف.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أي حفلات يوم رأس السنة باتت ممنوعة، سواء أقيمت في أي منشأة كانت، سواء حكومية أو خاصة، أو تابعة لأي جهة أخرى، ونفس الأمر ينطبق بالنوادي والمطاعم والمقاهي، وأن حظر الاحتفالات ممتد لأجل غير مسمى، وليس فقط ليلة رأس السنة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن عقوبة الغلق والتشميع، تشمل أى مقهى أو كافيه يثبت تقديمها للشيشة؛ إذ سيبدأ الغلق لمدة تصل لأسبوعين، بالإضافة لغرامة، ثم في حال تكرار الأمر ستغلظ العقوبة.