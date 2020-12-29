جبنالك الحفلة البيت.. خريطة السهرات الفنية على الفضائيات في رأس السنة

مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من القرارات والإجراءات الاحترازية أهمها إلغاء احتفالات رأس السنة، فضلًا عن غلق أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، كما توقفت حركة الطيران في عدد كبير من الدول، الأمر الذي منع كثيرون من احتفالاتهم المعتادة في مثل هذا اليوم من كل عام.

لذا تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز السهرات الفنية من الأفلام والبرامج والاحتفالات التي يمكنك الاستمتاع بها ليلة رأس السنة في المنزل على النحو التالي:

حفل تامر حسني ونانسي عجرم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنظيم حفل غنائي للفنان تامر حسني والنجمة نانسي عجرم، دون جمهور، على أن يذاع الحفل عبر فضائيتي أون والحياة الساعة 11 مساءً.

روبي وبهاء سلطان وويجز

كما أعلنت «المتحدة» استضافة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز ليلة رأس السنة يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الساعة 11 مساءً على شاشة DMC.

سهرة مع هاني شاكر وأحمد سعد

وأعلنت فضائية MBC مصر أنّها ستستضيف النجمين هاني شاكر وأحمد سعد في سهرة خاصة مع أولى حلقات برنامج «ليلة الخميس» في ليلة رأس السنة الموافق 31 ديسمبر الساعة 11 مساءً.

سهرة مع أحمد شيبة وعمر كمال

وأعلنت شبكة قناة النهار تنظم سهرة خاصة مع الفنانين عمر كمال وأحمد شيبة، في ضيافة الإعلامية ياسمين الخطيب ليلة رأس السنة الخميس الموافق 31 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 11 مساءً.

سهرة فنية مع نوران أبو طالب

وأعلنت فضائية TEN TV بث حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة، تحل ضيفة عليها الفنانة نوران أبو طالب ليلة رأس السنة الساعة 7 مساءً، كما تستضيف خبيرة الأبراج عبير فؤاد للحديث عن مفاجآت العام الجديد.

حفل صابر الرباعي وأحمد جمال

فيما كشفت فضائية CBC عن حفل رأس السنة مع النجم صابر الرباعي والفنان أحمد جمال، في استضافة الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا بعام 2021 في برنامج «معكم منى الشاذلي» الساعة 9 مساءً.

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