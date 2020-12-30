كيف تقضي عطلة مميزة في سانت كاترين ليلة رأس السنة؟ ونصائح من «الأرصاد»

تتزامن احتفالات رأس السنة هذا العام، مع قرارات استثنائية اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في موجته الثانية، والتي كان من أبرزها إلغاء الاحتفالات وغلق أي منشأة تقيم أي احتفالية خلال هذه الليلة، فضلًا عن توقف حركة الطيران في العديد من الدول.

وفي هذه الظروف، تعتبر السياحة الداخلية هي الملاذ الآمن أمام الكثير للسفر والاحتفال خارج القاهرة، خاصة مدينة سانت كاترين والتي تتمتع بطبيعة جبلية في قلب جنوب سيناء، ويميزها أنها مُحاطة بمجموعة جبال هي الأعلى في سيناء وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة.

وتستعرض «الوطن» دليلك لقضاء عطلة مميزة بمدينة سانت كاترين ونصائح هيئة الأرصاد للمسافرين على النحو التالي:

التجهيز لصعود جبل سانت كاترين والأدوات المستخدمة

- قبل الصعود لجبل سانت كاترين عليك أن تكون جاهز بدنيًا، عن طريق تقوية عضلات الرجل وخاصة منطقة السمانة والفخذ ومنطقة أربطة الركبة، بالإضافة إلى عضلات الظهر وخاصة منطقة أسفل الظهر ومنطقة الكتف والرقبة، وذلك نظرًا للمسافة الطويل التي يقطعها المسافر في رحلة الصعود.

- يفضل أن تتم عملية التسلق بصحبة المحترفين أو من لديهم خبرة في دروب الجبال، وتجنب المجازفة في هذه التجربة بمفردك.

- الحرص على ارتداء الملابس الحرارية أسفل الملابس الأساسية، والتي يفضل أن تكون ملابس رياضية مريحة وسهلة الحركة.

- على المتسلق أن يحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة واصطحاب الجواكيت المضادة للأمطار، والتي يفضل أن تكون خفيفة الوزن بحيث لا تتسبب في إعاقة حركتك.

- يفضل ارتداء الكوافية والجوانتي والآيس كاب المخصصين لتساقط الثلوج، وارتداء جوارب ثقيلة لمنع تجمد الأطراف.

- يفضل اصطحاب شنطة ظهر مريحة ولديها القدرة على تحمل عوامل الجو من الأمطار والثلوج والأتربة.

- تعد من أهم المسلتزمات التي عليك اصطحابها في رحلتك شنطة الإسعافات، إذ يفضل أن تحتوي على أدوية للصداع والدوار والبرد ومرهم للشد العضلي ومرهم ضد لدغات الحشرات ورباط ضاغط لإصابات الركب واليدين.

- يجب أن تصطحب معك خلال الفترة التي يكثر فيها تساقط الثلوج عدد 2 زجاجة مياه دافئة، والشرب والراحة كل 20 دقيقة بعدد 3 مرات فقط، وذلك حتى يتم تعويض الفائض من العرق، كما يمكنك دخول الحمام من وقت لآخر.

- من الضروري أن تحتوي شنطتك على بعض الأكلات الحرارية التي تعطي إحساسًا بالدفء مثل الشيكولاتات والتمر والموز، كما يفضل اصطحاب بعض المأكولات المالحة تحسبًا لحالات الإغماء.

- من الأشياء الأساسية التي يجب أن تكون معك عند التسلق هي البطانية، ويفضل أن تكون حرارية لتساعدك على التدفئة خلال فترات الاستراحة.

- يفضل الابتعاد عن صعود الجبل وتعريض نفسك للخطر خاصة إذا كنت من مرضى الضغط أو حساسية الصدر.

مواصلات الذهاب إلى سانت كاترين

يمكنك استقلال أتوبيس شرق الدلتا الذي يتحرك من منطقة الترجمان يوميًا في الساعة 11 صباحًا، وتبلغ سعر التذكرة نحو 150 جنيها.

أماكن الإقامة بمنطقة سانت كاترين

ويتراوح سعر الإقامة والتي تقع على بُعد كيلو مترات من دير سانت كاترين وجبل موسى ما بين 383 و448 جنيهًا في الغرفة المزدوجة، ويشمل سعر الإقامة وجبة الإفطار.

كما يمكن للراغبين الحجز من خلال الشركات السياحية التي تنظم رحلات إلى سانت كاترين بشكل مستمر خاصة أثناء فصل الشتاء وإجازة نصف العام، وتتراوح سعر الرحلة بين 500 إلى 600 جنيه، تشمل الإقامة والتخييم ووجبات الإفطار ومستلزمات التسلق.