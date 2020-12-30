الفنان عهدي صادق يخضع لعملية جراحية في الحوض اليوم

كشف الفنان عهدي صادق، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت به قبل يومين، ودخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة، موضحا أنه أصيب بكسر في منطقة الحوض، بعد سقوطه على الأرض، أمس الأول الاثنين.

وقال عهدي صادق، إنه دخل المستشفى على الفور، ومن المُقرر خضوعه لعمليه جراحية، عصر اليوم، موجها الشكر إلى مجلس نقابة المهن التمثيلية بشأن دعمه في أزمته الصحية، وتوفير كل السبل له، لحين خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء.

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد كشفت لـ«الوطن»، عن الاشتباه في إصابة عهدي صادق، بفيروس كورونا، موضحة أنه أجرى مسحة للكشف عن إصابته بالفيروس، داعية الله أن تكون مجرد وعكة وليس مصابا بالفيروس اللعين.

وأضافت نهال عنبر أن «صادق» بجانب إصابته بكسر في منطقة الحوض، شعر أيضًا بآلام في منطقة الصدر، وأجرى على إثرها مسحة كورونا، بشأن الاطمئنان على الحالة الصحية، موضحة أنه من المُفترض خروج النتيجة خلال الساعات المُقبلة، داعية أن يكون الأمر مقتصرا على التهابات بالصدر، وألا يصل لكورونا.

وكان عهدي صادق، قد حرص قبل يومين، على حضور لقاء جمعيه أبناء فناني مصر السنوي، الذي أقيم بساحة الهناجر بدار الأوبرا، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة ماضي توفيق الدقن، وميريت عمر الحريري، أمين عام الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية.

جدير بالذكر، أن الفنان عهدي صادق، شارك مؤخرا في مسلسل «الفتوة»، للفنان ياسر جلال، الذي عُرض في الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي، ولاقى نجاحا جماهيريا.

ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسر جلال، كل من أحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل، ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسن المنباوي.