الجامعات تتجه لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها حضوريا

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة عن الاتجاه لتطبيق وتنفيذ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، حضوريا، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء مجالسها، مؤكدين أن الامتحانات ستكون وفق الإجراءات الاحترازية المشددة وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي، وكذلك إجراء التعقيم الدوري والشامل للمنشآت، مع التشديد على عدم السماح لدخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون ارتداء كمامة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها دون تأجيل، مشيرا إلى أنها ستجرى حضوريا بمختلف كليات الجامعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمواجهة تفشي مرض كورونا فيروس «كوفيد 19»، والمتمثلة في التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت وكذلك توجيه عمداء الكليات المختلفة، بضرورة تحقيق التباعد الإجتماعي والجسدي في التوزيع لأماكن الطلاب داخل لجان الامتحانات، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات لكل شخص قبل الدخول إلى الحرم الجامعي.

رئيس جامعة حلوان: الامتحانات في موعدها دون تأجيل

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صحة وسلامة منتسبي الجامعات هدف أسمى لمختلف الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، لافتا إلى أنه يُجرى العمل على خطط محكمة وقوية لتعقيم وتطهيرها بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أن الامتحانات في موعدها، ولا يمكن تغيير نمطها.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ستتم حضوريا وفقا للإجراءات الاحترازية المشددة، بحسب إرشادات وزارة الصحة المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أنها قائمة في موعدها وفقا للخريطة الزمنية المتعلقة بها.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن مجلس الجامعة أقر إجراء الامتحانات المتعلقة بالفصل الدراسي الأول حضوريا، بالنظام النمطي المتعارف عليه، لافتا إلى أن الامتحانات ستكون متماشية مع نظام التعليم الهجين الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات وتم تطبيقه بدءا من العام الدراسي الجاري، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.