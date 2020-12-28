الجامعات الخاصة في زمن كورونا.. امتحانات حضوريا وتقليل عدد الطلاب باللجان

تستعد الجامعات الخاصة، على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، و التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، أن المجلس ترك للجامعات الحرية في اختيار نمط الامتحان.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن مجلس الجامعة قرر إجراء الامتحانات لجميع الطلاب حضوريا بالجامعة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم اتخاذ قرار إطالة فترة الامتحانات وتخصيص أكثر من فترة الامتحانات.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تم تشديد الاجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن الجامعة تتبع دوما تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتطهير والتعقيم التي تحقق في النهاية إلى حماية منتسبي الجامعة.

رؤساء الجامعات يبحثون الشكل النهائي لامتحانات الجامعات

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بالكليات المختلفة حضوريا مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا أن 13 ألف طالب في الجامعة سيؤدون الامتحانات التقليدية مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا، مع التنبيه على تقليل عدد الطلاب إلى الثلث في عدد اللجان.

وأوضح رئيس جامعة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسبوع المقبل ستبدأ الكليات العلمية في إجراء الاختبارات العملية، مشيرا إلى أن المحاضرات منتظمة بالجامعات دون وجود مشاكل فمنها ما هو إلكتروني بنظام التعليم عن بعد، ومنها ما هو تقليدي بنظام التعليم النمطي.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس أتاح للجامعات حرية اختيار النمط الخاص بها في تطبيق الامتحانات وكذلك آليات التنفيذ المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف الغر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد نمط موحد للامتحانات، لافتا إلى أن كل جامعة لها حرية اختيار النمط المخصص الامتحانات بما يوافق إمكانياتها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، كتقليل تواجد عدد الطلاب بلجان الامتحانات وكذلك تقليل عدد أعضاء هيئة التدريس وتقليل المحاضرات التقليدية والتوسع من المحاضرات أون لاين وكذلك التشديد على تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت.