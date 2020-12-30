العثور على رضيعة ملفوفة ببطانية داخل سيارة أجرة في كفر الشيخ

عثر أهالي في كفر الشيخ، على رضيعة ملفوفة في بطانية داخل سيارة أجرة، بمجمع المواقف، اليوم الأربعاء،وجرى تسليمها لقسم الشرطة.

وأكد شهود عيان، أنه أثناء استقلالهم سيارة أجرة خط "دقميرة - سيدي غازي"، كانت سيدة تجلس في المقعد الخلفي، ومعها رضيعة، وتركتها بحجة شراء بعض الأشياء ولم تعد مرة أخرى.

وقال شهود العيان، إنه جرى تسليم الرضيعة إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، ووفق ذلك قررت النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الفحص الطبي عليه.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أنه جرى الفحص الطبي على الرضيعة، وتبين أنها مربوطة بالحبل السري عمرها يومًا واحدًا، وجرى إيداعها بحضان المستشفى لاستكمال علاجها.

و فى سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، جهودها لحل لغز العثور على جثة سائق مقيدة بالحبال، داخل مسكنه بمدينة دسوق، وجرى نقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ العام لتشريحه والوقوف على على أسباب الوفاة.