مذكرة تفاهم بين «الإنتاج الحربي» و«هانوا تكوين» الكورية

شهد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة «هانوا تكوين» الكورية، في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية.

وقام بالتوقيع المهندس فوزي شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، والمهندس عماد عدلي رياض، مفوض شركة «هانوا تكوين» الكورية وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، أن الهدف من هذه المذكرة هو الاستفادة من خبرة شركة «هانوا تكوين» الكورية في مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة، وذلك للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة في هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال .

ومن جانبه أكد المهندس عماد عدلي رياض، مفوض شركة «هانوا تكوين» الكورية، أن الشركة تسعى إلى فتح باب جديد للاستثمار لها في مصر من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة داخل شركات الإنتاج الحربي إلى جانب تدريب العاملين بشركات الإنتاج الحربي من المهندسين والفنيين لإكسابهم الخبرة في مجال تصنيع كاميرات المراقبة وغيرها من منتجات المراقبة الأمنية.

ومن جانبه أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل خطوط إنتاج شركات الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، ومن بينها الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة.