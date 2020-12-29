«الإنتاج الحربي» تنفذ 95% من خطة 2019-2020: بإيرادات 15.705 مليار جنيه

ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تمّ إقامتها على مدار 3 أيام بمقر الوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي 2019-2020.

جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

دقيقة حداد على روح «العصار» و«عبدالمجيد»

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ وزير الإنتاج الحربي حرص على بدء اجتماعات الجمعيات العمومية بالوقوف دقيقة حداداً على روح كلاً من الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، والدكتور مهندس حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال انعقاد الجمعيات العمومية، معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ20 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وفي ختام الجمعيات العمومية، تمّ احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة 95% من المعتمد لهذا العام، وطبقا لذلك فقد تمّ تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة 19%، وبلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ 15.705 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق 13.185 مليار جنيه.

ووجه وزير الإنتاج الحربي، الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافي مسببات الخسائر في الأرباح.