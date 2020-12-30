محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال لجنة المشروعات الاستثمارية

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الإستثمارية لبحث واستعراض طرق تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعظيم إيرادات المشروعات الاستثمارية بالمحافظة لتغطية نفقات العاملين بها وتعزيز إيرادات صندوق الخدمات للاستفادة منه في إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، قائلا ً لن أسمح بأي تقاعس في هذا الملف الهام وسيتم إحالة وقائع الإهمال والفساد للنيابة.

وخلال الإجتماع استعرض مديرو المشروعات الإستثمارية موقف تحصيل الإيرادات وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك استعراض المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام , مؤكدا أنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا واحد وثابت وهو مصلحة المواطن.

كما وجه المحافظ إلى تفعيل منظومة نقل المركبات والبالغ عددها 15 اتوبيس من خلال العمل على ورديتين لتعظيم الإيرادات وتغطية النفقات وللحد من تزاحم المواطنين على سيارات الأجرة خاصة وقت الذروة.

جاء ذلك، اليوم، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والأستاذ جمال عبد العاطي المستشار المالي للمحافظة والأستاذة مها أبو الخير مديرة إدارة صندوق الخدمات والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ومديرو إدارات ( تحسين الخدمات – المواقف – المخابز – الثروة السمكية – نظم معلومات البنية التحتية ) وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.