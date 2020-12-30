رشوان توفيق: «قاعد في البيت خايف من الكورونا »

نفى الفنان رشوان توفيق أى أخبار تفيد بانضمامة للسباق الرمضاني المقبل 2021، مؤكداً أنه لم يخرج من المنزل منذ فترة بسبب خوفه من الموجة التانية من فيروس كورونا المتنشر خلال الفترة الحالية.

وقال «رشوان» لـ«الوطن»: «أنا قاعد في البيت خايف من كورونا، من وقت ماتوفي نجل صديق لي وأنني علمت أن الأمر قريب جداً، لذلك كان يجب علينا أن أن نتوخي الحظر بصورة كبيرة».

ومن ناحية أخري أحرص باستمرار على زيارة أولادي، ذلك بعد وفاة زوجتي التي كانت تملاْ حياتي باستمرار .

أسباب رفضه التمثيل

وكان تردد خلال الأونة الأخيرة أن الفنان رشوان توفيق يرفض أى أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا غير صحيح، خاصة أن مايعرض عليه في الفترة الحالية هي أدوار شرف فقط، وهذا يستدعي إلا أن يرفض، خاصة أنه قدم خلال مشواره الفني أعمال كثيرة .

تطورات حالته الصحية

ومابين الحين والآخر تخرج شائعات تفيد تدهور الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق، إلا أنه تارة يلتزم الصمت، وتارة أخري يخرج ليرد وينفي معلقاً «الناس خايفة عليا حرام عليكوا».

معلومات عن رشوان توفيق

وولد الفنان رشوان توفيق في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعمل بعد تخرجه في التليفزيون المصري، ومن ثم إنضم إلى فرق التلفزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك خلال تلك الفترة في بطولة عدد كبير من المسرحيات، منها: (شيء في صدري، الشوارع الخلفية، ثورة قرية، بيت الفنانين).

كما عمل كذلك مع فرقة مسرح الحكيم وفرقة المسرح الحديث وفرقة المسرح القومي. بعد سنوات طويلة من العمل المسرحي، تفرغ رشوان توفيق للعمل في الدراما التليفزيونية منذ اواخر السبعينات، ومن أشهر مسلسلاته: (أبنائي الأعزاء شكرًا، الأيام، محمد رسول الله، الشهد والدموع، الزيني بركات، لن اعيش في جلباب أبي).

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