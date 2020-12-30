ضبط اثنين تعديا على جارتهما المسنة لسرقة ذهبها في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، من مزارع بإصابة شقيقته، مُسنة مُقيمة بدائرة المركز، بغيبوبة ونزيف بالمخ، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

أكدت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنه نظراً لإقامتهما بذات المنطقة محل إقامة المجني عليها وعلمهما بإقامتها بمفردها عقدا العزم على التخلص منها وسرقتها، ودخل أحد المتهمين لمنزلها واعتدى عليها آخر بمقبض سلاح أبيض «مطواة» محدثاً ما بها من إصابات، واستوليا على مشغولاتها الذهبية وفرا هاربين.

وجرى بإرشادهما ضبط المسروقات والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.