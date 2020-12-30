لقاح أكسفورد يدخل معركة القضاء على كورونا

بعد الكثير من المحاولات والتجارب خلال الفترة السابقة، صرّحت الحكومة البريطانية، اليوم، باستخدام لقاح ثان لكوفيد-19، طوّرته جامعة «أكسفورد» البريطانية، وشركة «أسترازينيكا» البريطانية للأدوية.

من جانبه، قال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا»: «اليوم يوم مهم لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة الذين سيحصلون على هذا اللقاح الجديد، لقد ثبت أنه فعال وجيد التحمل وسهل التعامل وتوفره شركة أسترازينيكا بلا ربح».

وأصدرت وكالة تنظيم الأدوية، ومنتجات الرعاية الصحية تصريحا طارئا للقاح «أكسفورد-أسترازينيكا»، حسبما ذكرت «الأسوشيتد برس».

وأضاف باسكال سوريوت: «نود أن نشكر العديد من زملائنا في أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، وحكومة المملكة المتحدة، وعشرات الآلاف من المشاركين في التجارب السريرية».

وكانت شركة «أسترا زينيكا» قد توصلت لاتفاقيات لتوريد قرابة ملياري جرعة من اللقاح حول العالم، حتى قبل إطلاقه.

ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح «أكسفورد أسترازينكا» 2 جنيه استرليني (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح «موديرنا» بين 32 و37 دولارا، ويبلغ ثمن جرعة فايزر بايونتك بين 15 و20 دولارا.

ويعتمد اللقاح المذكور على تجارب تختبر نسخا ضعيفة من فيروسات نزلات البرد، والتي تحدث التهابات لدى الشمبانزي، كما أنه يحتوي على المادة الوراثية لبروتين «سارس كوف-2»، السلالة المسببة لوباء كوفيد-19.

وتشير الدراسات إلى أن لقاح أكسفورد لن يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة، كما هو الحال مع لقاحي شركتي «فايزر، وموديرنا»، وهي ميزة شديدة الأهمية؛ إذ يصعب توفير ظروف النقل والتخزين الخاصة.

فيما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن لقاح «أكسفورد أسترازينكا»، الذي ستجري الموافقة عليه خلال أيام، سيغير قواعد اللعبة في مكافحة وباء كورونا.

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير أن الموافقة على اللقاح الثاني سيكون بالغ الأهمية؛ إذ إنه سيزيد من نطاق عمليات التطعيم.