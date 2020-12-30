القبض على عاطل يبيع مخدرات وأدوية مهربة على فيسبوك في شبرا الخيمة

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على فيسبوك، للتروّيج عن العقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، 175 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور بيعها دون استشارة طبية، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.