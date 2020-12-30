ضبط سيدة نصبت على أهالي سوهاج: هستثمر فلوسكم بأرباح شهرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتلقي إحدى السيدات مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكّدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وممارسة (إحدى السيدات –لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة سوهاج) نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية، وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.