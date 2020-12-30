قصة انتحار طالبة تحت سيارة حبيبها: شاهد فيديوهاتها الإباحية مع صديقه

حوار مقتضب دار بين فتاة عشرينية وحبيبها داخل سيارته وهما على طريق العين السخنة، وفجأة فتحت الفتاة باب السيارة بجانبها وقفزت منها لتموت في الحال تحت عجلاتها، دقائق وانكشفت تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحسب رواية الشاب الذي حكى تفاصيل كثيرة دلل عليها بالحوار الذي سبق الواقعة، ليثبت من خلاله أن الوفاة ناتجة عن انتحار الفتاة من تلقاء نفسها.

الشاب: شوفت فيديوهاتها الإباحية

«إحنا أصدقاء من سنتين وزملاء في جامعة خاصة، وبنحب بعض كمان، بس هي اتفاجأت لما اكتشفت أني عرفت خيانتها لي مع صديقي في الجامعة وأنا شوفت فيديوهاتها الجنسية معاه على تليفونه، ولما واجهتها بالكلام ده دخلت في نوبة بكاء طويلة ثم فوجئت بها تقفز من السيارة وهي مسرعة»، رواية الشاب أكدتها تحريات المباحث بعدما ثبت أن الطالب هو الذي استدعى سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى ثم توجه إلى القسم، وحرر محضرا بالواقعة.

حبيب الفتاة: كنا هنتجوز بعد الجامعة

وقال الشاب في محضر الشرطة، إنه كان ينتوي الزواج من حبيبته بعد انتهاء السنة الدراسية الحالية، فهما في الفرقة الرابعة وكانت علاقتهما العاطفية منذ السنة الثانية، لكنه فوجئ بأن صديقه يخبره بأن حبيبته «شمال» عندها تشاجر معه وطلب منه عدم نعتها بتلك الصفة لأنها ستكون زوجة المستقبل، لكن صديقه فتح هاتفه وأخبره بأنه على علاقة غير شرعية بها، وعرض عليه صورها وفيديو إباحيا، وأكد له أن تلك الفيديوهات صحيحة وغير مقلدة.

الحوار الأخير

سرد الشاب تفاصيل الواقعة بقوله: «بعد انتهاء اليوم الدراسي ذهبت إلى سيارتي فوجدتها تتصل بي وأخبرني أنها ذاهبة معي فانتظرتها وأثناء سيرنا على طريق العين السخنة - القاهرة الجديدة، كنا نتحدث عن علاقتنا وعندما تحدثت عن موعد الخطوبة أخبرتها مش هيحصل عشان أنتي بتخونيني مع صاحبي، انهارت من البكاء وفتحت باب السيارة وقفزت منه فدهستها سيارة نقل فماتت في الحال».

أحالت الشرطة البلاغ إلى النيابة العامة بعد تسليم سائق النقل نفسه للقسم، وقال إنه كان يسير في طريقه بشكل طبيعي، وفجأة سقطت الفتاة بجانب عجلات سيارة صديقها فلم أتمكن من مفاداتها وماتت في الحال، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.