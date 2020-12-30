تأجيل عرض فيلم The Boss Baby لمدة 6 أشهر بسبب كورونا

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة «The Boss Baby» تأجيل عرضه بدور العرض من يوم 26 مارس إلى 17 سبتمبر 2021، المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأولي الذي عرض عام 2017.

يأتي ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، فأخذت الشركات المنتجة جميع الإجراءات الاحترازية من أجل التأكد من سلامة كل العاملين، ومنع التجمعات سواء في المونتاج أو تركيب أشكال الجرافيك .

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الخاصة بالفيلم الجديد، التريلر الأول للجزء الثاني من فيلم «The Boss Baby»، عبر موقع اليوتيوب الشهير، والذي ضم عددًا كبيرًا من المغامرات التي يخوضها أبطال الفيلم.

معلومات عن الفيلم

وأعلنت شركة الإنتاج أن الجزء الثاني من الفيلم المتحركة «The Boss Baby: Family Business» سينتقل من الربيع إلى الخريف.

وتمّ إصدار فيلم «Boss Baby» الأصلي في عام 2017 ، وحصد أكثر من 520 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، حسبما أكّد موقع «بوكس أوفس» وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يي، ومن تأليف مارلا فرازي، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.

وكان النجم أليك بالدوين قد أثار الجدل مؤخرًا، إذ قلّد شخصية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال إنه لم يكن يعرف كيف يجسد هذه الشخصية ثم نظر إلى نفسه فى المرآة في أثناء وضعه مكياج الشخصية، وبدأ تقليد دونالد ترامب وبالفعل نجح.