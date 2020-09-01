الشركة المنتجة لريمديسيفير: عالجنا ألف مريض كورونا ونستعد لعلاج المزيد

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الادوية المنتجة لعلاج كورونا، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، جراء تناول عقار ريمديسيفير لا تقل عنها في الولايات المتحدة.

وأضاف "طلعت" خلال تصريحات عبر منصة "زوم"، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت هذا العقار منذ 3 أيام لكي يستخدم في الحالات البسيطة والمتوسطة.

وتابعت: "هناك تواصل يومي بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والدكتور عوض تاج الدين والرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة أحدث البروتكولات، ونتج عن هذا الأمر، أن الريمديسيفير وصل إلى هيئة الشراء الموحد بآلاف الجرعات، ووصل بدوره إلى وزارة الصحة لإمداد مستشفيات مصر به".

وأردف، أن ريمديسيفير عبارة عن حقن وريدي ويستخدم في المستشفيات فقط، محذرًا المواطنين من شرائه من جروبات الفيس بوك وواتس آب، لأن الدواء يجب أن تكون له خصائص معينة مثل درجات الحرارة.

وواصل: "وصلنا علاج يكفي أكثر من 1000 مريض وتعاقدنا على علاجات تكفي أكثر من ألفي مريض آخرين، وقدرتنا الإنتاجية تصل إلى أكثر من نصف مليون جرعة شهريًا".