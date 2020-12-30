«المصيلحي» يكرم رئيسي شركتي السكر ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة السابقين

كرمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيسي شركتي السكر والصناعات التكاملية، ومطاحن جنوب، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي تقليد دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحالية، كرم المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، واللواء تهامي عبدالباري، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة.

وحضر التكريم اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء شريف القليني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ولفيف من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الشركة، وبعض رؤساء مجالس إدارات شركات السكر التابعة للوزارة، ورؤساء الشركات الجدد.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في كلمته، إلى سعادته البالغه لما قدمه وبذله رؤساء الشركات السابقين من مجهودات وأعمال، خلال الفترة السابقة، سواء في مجال السكر أو المطاحن، خاصة بأن وزارة التموين وشركاتها التابعة لم تتوقف عن العمل والإنتاج خلال جائحة كورونا، لضمان توافر السلع التموينية والأساسية كافة للمواطنين، وأن رؤساء الشركات السابقين قطعوا شوطا كبيرا، وسجلا حافلا بالأعمال المتميزة.

وأكد «المصيلحي» أن كل مرحلة ولها مناخ وبيئة عمل مختلفة، تتطلب التغيير وضخ دماء جديدة، من شأنها الاستمرار والبناء على ما تقدم من أعمال ومجهودات، واستكمال مسيرة التطوير في ظل رؤية وزارة التموين لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة لها.

وقدم وزير التموين الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات شركتي السكر والمطاحن السابقين، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق للقيادات الجديدة.

من جانبه، أشار اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك تقليدا إيجابيا جديدا، دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يكمن في تكريم رؤساء الشركات السابقين، لما بذلوه من جهد وعمل متميز طوال مسيرتهم المهنية والعملية، منوها إلى أن التغيير شئ محمود ومطلوب، لما له من آثار إيجابية على بيئة العمل ككل، نظرا لما تتمتع به القيادات الجديدة من خبرات متميزة.