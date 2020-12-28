أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 28-12-2020 في مصر

تفضل كثير من ربات البيوت، اللحوم البيضاء، كبديل رخيص السعر مقارنة باللحوم الحمراء، مما يجعل الكثيرين يفضلون الدواجن بكل أنواعها البيضاء والبلدي، والبط والرومي، خاصة وأنها شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية استقرار الأسعار، بسبب تراجع الطلب من قبل المواطنين.

واستقرت أسعار بورصة الدواجن خلال الشهر الماضي، بعد أن انخفضت أسعار الدواجن إلى أدنى سعر لها في أغسطس الماضي، مما جعل الأمر يؤثر على صغار التجار والمربين.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وفي تصريحات خاصة للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لجريدة «الوطن»، إن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المحلية، إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 19 إلى 20 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، كما استقر سعر البيض أيضًا عند سعر 30 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل لسعر الدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

وأضاف «السيد» أنّ الكتكوت تراوح سعره بين 3 إلى 5 جنيهات، كما تراوح سعر الدواجن البلدي بين 23 إلى 24 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، ويتراوح سعر الجملة للبط الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

وعن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إنّ سعره يبدأ من 42 جنيهًا وحتى 48 جنيهًا، إذ يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وحول توقعات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال الدكتور «عبدالعزيز»، إنه من الصعب توقع ما سيأتي خلال بورصة الدواجن، خاصة في ظل تراجع المؤشرات العالمية للاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه خلال الوقت الراهن، فإن أسعار الدواجن هي أقل من سعر التكلفة الحقيقية، الأمر الذي يضر بصغار المربين والتجار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيهًا، حيث تبلغ التكلفة الفعلية ما يقرب من 24 جنيهًا.

وناشد رئيس الشعبة الثروة الداجنة، الحكومة المصرية بضرورة التدخل في تحديد السعر العادل للدواجن، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل سعر الطن منها إلى 7700 جنيه، موضحًا أن موسم الشتاء بدأ، وهذا يعني زيادة التكلفة الفعلية للمنتج، بسبب احتياج المربين إلى توفير التدفئة للطيور الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن علاج مشاكل برودة الطقس.