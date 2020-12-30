الأقمار الصناعية تكشف انقشاع الشبورة وتحسن الرؤية على الطرق (صور)

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، صورًا توضح الضباب الكثيف المؤثر على مناطق كثيرة من شمال البلاد خلال الليل ومستمر حتى الآن على مناطق من الفيوم والمنيا وأسيوط.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ الضباب يبدأ في الانقشاع تدريجيًا الآن على القاهرة وتحسنت الرؤية الأفقية من 100 متر إلى 800 متر، وذلك تبعًا لآخر رصدات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية ومع الساعات القادمة وارتفاع درجات الحرارة سيستمر التحسن في الرؤية الأفقية.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا طقس مائل للدفء اليوم على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أيضًا أنَّ تتساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 09