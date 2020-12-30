حملات لغلق مراكز الدروس والمقاهي المخالفة بأحياء الجيزة

شنت أحياء ومراكز الجيزة حملات مكبرة، اليوم، بالتنسيق مع شرطة المرافق لغلق مراكز الدروس الخصوصية ضمن اتخاذ الاجراءات الاحترازيه لمجابهه فيروس كورونا ورفع إشغالات الطريق العام ضبط المقاهي التي تقدم الشيشة للمواطنين

حملة مكبرة على المخالفين بنطاق مركز أوسيم

ونفذت مدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبد العاطي، حملة مكبرة على المخالفين بنطاق المركز والمدينة أسفرت عن غلق 4 سناتر تعليمية، و2 سنتر للدروس الخصوصية، و2 سنتر ببشتيل، و6 مقاهٍ مخالفة لقرارات رئاسة الوزراء ببشتيل إضافة إلى رفع إشغالات الطريق، وجرى إيداع المضبوطات بمخازن المدينة بوحدة بشتيل وجاري تحرير المخالفات وإتخاذ باقي الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

غلق سنتر للدروس الخصوصية بالهرم

وواصل حي الهرم برئاسة اللواء خالد عصر التصدي لمراكز الدروس الخصوصية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، وجرى غلق سنتر للدروس الخصوصية مخالف للقانون بشارع الجزيرة من شارع المريوطية فيصل ببرج المدينه المنورة ومصادرة محتوياته وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين .

حملات علي المقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأغلق حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح، سنتر نوبل التعليمى بشارع عباس العقاد بجزيرة الدهب، إضافة إلى شن حملات علي المقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستهدفت الحملات رفع إشغالات المقاهي المخالفة وضبط عددا من المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين وتم مصادرة المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى رف الإشغالات من شارع ربيع الجيزى وجزيرة الدهب وساقيه مكى مساكن شارع المديح و شارع البحر الأعظم.