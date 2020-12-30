إلهام شاهين: لست متخوفة من العرض الخاص لـ«حظر تجول» في ظل كورونا

تحتفل الفنانة إلهام شاهين، بطرح فيلم «حظر تجول»، للجمهور في دور العرض، اعتبارا من اليوم، وذلك من خلال تنظيم عرض خاص، في واحدة من سينمات القاهرة الجديدة، بحضور أبطال وصُنّاع الفيلم.

وأبدت إلهام شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»، عدم تخوفها من تجمع النجوم في العرض الخاص، في ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنّ إدارة مجمع السينمات تطبق إجراءات احترازية صارمة بشأن سلامة الضيوف، من خلال الاشتراط على الحضور بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.

وأضافت الفنانة: «إدارة مجمع السينمات الذي يشهد العرض الخاص الليلة، سيُطبق قرار الدولة بنسبة إشغال القاعة بنسبة 50% فقط، وسيكون بين الشخص وآخر مسافة لا تقل عن مقعدين تقريبا، حفاظا على سلامة الضيوف».

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد حصلت مؤخرًا على جائزة أحسن ممثلة في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، عن دورها في فيلم «حظر تجول»، وتسلمت الجائزة من الفنانة لبلبة.

يذكر أنّ فيلم «حظر تجول»، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وشارك في بطولته إلى جوار الفنانة إلهام شاهين، كل من أمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي وعارفة عبدالرسول وآخرين.

ويُسجل «حظر تجول»، الفيلم رقم 101 في مسيرة إلهام شاهين السينمائية، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن «شهيتي مفتوحة على السينما وأطمح إلى تقديم المزيد من الأفلام خلال الفترة المقبلة»، ولديها عروضا في الوقت الحالي بشأن اختيار واحدا منهم، والشروع في تنفيذه.