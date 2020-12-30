البابا يضع خارطة طريق 2021 للكهنة.. والكنيسة تجمع تبرعات لمرضى كورونا

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت، مجمع كهنة إيبارشية لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الأنبا سرابيون مطران الإيبارشية، والأنبا سوريال والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس الأساقفة المساعدين في الإيبارشية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه شارك في اللقاء أيضًا الدياكونيون «الشمامسة المكرسون» الذين يخدمون بلوس أنجلوس والشمامسة وزوجات الكهنة.

البابا يحدث كهنة لوس أنجلوس عن خارطة طريق للعام الجديد

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني، تحدث مع مضيفيه عن خارطة طريق للعام الجديد على المستويين الشخصي والرعوي، وذلك من خلال كلمات رسالة بولس الرسول الأولى، وعقب انتهاء المحاضرة حرص البابا تواضروس الثاني على الإجابة على أسئلة المشاركين في اللقاء الذي امتد لحوالي ساعتين.

وفى بداية الاجتماع قدم الأنبا سرابيون الشكر إلى البابا تواضروس على رعايته الأبوية لأبناء الكنيسة وقيادته وقراراته الحكيمة الخاصة بالأمور المتعلقة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر، فيما هنأ البابا تواضروس، الأنبا سرابيون، الشكر والتهنئة له بمناسبة مرور 35 عاماً على سيامته أسقفاً، واليوبيل الفضى بمرور 25 عاماً على تأسيس الإيبارشية، وأيضاً التهنئة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وحث البابا تواضروس الثاني، الكهنة على تخصيص وقت للعبادة فى ظل التحديات التى تواجهها دول العالم الآن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على أن تسير الأمور بالمحبة.

البابا يلقي اليوم عظته الأسبوعية دون جمهور

ويلقي البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون مشاركة شعبية، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي خلالها سيعلن البابا توقف عظاته الاسبوعية خلال الفترة المقبلة بسبب الأعياد القبطية والتي تتمثل في عيدي الميلاد المجيد والغطاس خلال يناير 2021.

من جهة أخرى، أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمثلة في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، حملة لجمع تبرعات لمرضى فيروس كورونا المستجد.