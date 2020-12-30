البابا يلقي آخر عظة أسبوعية بالكاتدرائية قبل عيدي الميلاد والغطاس

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سبق واتخذ البابا هذا القرار اعتبارا من الشهر الماضي، منعا للتجمعات مع قراراته التي شملت تعليق القداسات في كنائس القاهرة والإسكندرية في ظل تصاعد الإصابات والوفيات بالفيروس القاتل بين صفوف كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد

ومن المقرر بحسب مصادر كنسية، لـ«الوطن»، أن يعلن البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، توقف عظاته الأسبوعية خلال الفترة المقبلة، لعدة أسابيع، نظرا لفترة الأعياد القبطية التي تبدأ يوم الأربعاء المقبل بترأس قداسات عيد الميلاد المجيد، الذي يتم الاحتفال به حسب تقويم الكنائس الشرقية صباح الخميس الموافق 7 يناير المقبل، ويليه الاحتفال بعيد الغطاس وهو وفقا للاعتقاد المسيحي ذكرى تعميد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن وذلك يوافق 19 يناير المقبل أيضا.

البابا يترأس قداس عيد الميلاد في دير الأنبا بيشوي

وفي ذات السياق، يترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد ليلة 6 يناير في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة والشمامسة، بعد قراره بقصر صلوات قداسات العيد على الكهنة والشمامسة أو 20 قبطي فقط منعا للتجمعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بينما من المقرر أن يترأس قداس عيد الغطاس كعادته كل عام في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بأعداد محددة أيضا.

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصاعد في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد بين الكهنة والشمامسة والخدام، وسيتم الاستعاضة عن المشاركة الشعبية في قداسات الأعياد بنقلها على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية القبطية والعامة، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي.