مصر للطيران تسير غدا 61 رحلة جوية خارجية

تسير مصر للطيران، غدا الخميس، 31 ديسمبر، 61 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تورونتو، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، الدمام، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، امستردام، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، أديس أبابا، أكرا، ندچمينا، چوهانسبرج، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4681 راكبا.