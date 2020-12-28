«مصر للطيران» توقع اتفاقية تعاون مع «دناتا» لخدمة عملائها بمطار دبي

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة دناتا الإماراتية، أكبر مزودي خدمات النقل الجوي في الشرق الأوسط، لتقديم العديد من الخدمات لعملاء مصر للطيران بمطار دبي الدولي، وذلك في إطار اهتمام الشركة بتقديم خدمات مميزة لعملائها حول العالم، وفي ضوء الاستراتيجية التجارية التي وضعتها الشركة للربط بين دولتي مصر والإمارات بالعديد من الرحلات اليومية إلى عدد من الوجهات بالدولتين.

وتقضي الاتفاقية، بإمكان عملاء مصر للطيران، اعتبارًا من الأول من يناير 2021، الاستفادة بخدمات تعديل تذاكر سفر مصر للطيران وتحصيل رسوم الوزن الزائد للحقائب إلكترونيًا وتعديل خط السير الاضطراري وتحصيل رسوم تعلية درجة السفر وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال مكتب خدمة دناتا بمطار دبي الدولي.

ووقع هذه الاتفاقية من جانب مصر للطيران عمرو عباس، مدير المكتب بدبي والإمارات الشمالية، ومن شركة دناتا محمد الخاجة، رئيس قطاع السفر والشئون التجارية والعمليات للمطارات.

ويأتي توقيع الاتفاقية تزامنًا مع تسلم مصر للطيران لشهادة إشادة وتقدير من المركز الوطني للاستعلام المبكر بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لحرص مصر للطيران ودقتها في إبلاغ عملائها بكل التعليمات الصادرة للسفر إلى نقاط تشغيلها بدولة الإمارات والتزامها بتنفيذها باحترافية وعلى أكمل وجه.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير 21 رحلة أسبوعية بين القاهرة ودبي و3 رحلات أسبوعيًا بين إسكندرية ودبي و14 رحلة أسبوعية بين أبو ظبي والقاهرة و7 رحلات أسبوعية بين القاهرة والشارقة، بإجمالي 45 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات.