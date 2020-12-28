مصر للطيران: بدء رحلات إعادة المصريين من السعودية وعمان غدا

قال الكابتن طيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، إن شركة مصر للطيران ستسمح بعودة الركاب من المملكة العربية السعودية إلى مصر، من أجل إعادة المواطنين العالقين هناك، خاصة وأن معظم الركاب لديهم تذاكر عودة، ولكن تم تغيير المواعيد وستتحرك الطائرة خالية دون ركاب لإحضارهم، بعد سماح المملكة بدخول الطائرات فقط إليها، لإخراج الأجانب، في ظل الإغلاق الكامل الذي تطبقه بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

طائرات لإعادة المواطنين

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن شركة الطيران المصرية سترسل أيضا طائرات لإعادة المصريين العالقين في سلطنة عمان بعد سماحها بدخول الطيارات المصرية مجالها الجوي في ظل الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

لا صعود للطائرة بدون مسحة «بي سي آر»

وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أنه يجب على كل مسافر أن يجري مسحة «بي سي آر» الخاصة به، وتظهر نتيجتها السلبية، بشرط ألا يكون قد مر على هذه النتيجة 72 ساعة، كما أوضح أن مصر لن تتأخر على أبناءها العالقين في أي دولة، وستحرك أسطول طائرات لإحضارهم، بحسب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدم ترك المصريين عالقين والسماح لهم بالعودة إلى أراضي بلدهم الأم مصر.

استئناف الرحلات بين السعودية ومصر

وسيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر، استئناف الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية ومصر، بحسب الشروط والإجراءات الخاصة لمكافحة تطبيق فيروس كورونا المستجد التي تقررها السلطات المختصة التابعة للمملكة العربية السعودية.

وأغلقت السعودية مجالها الجوي لمدة أسبوع، ومنعت السفر منها وإليها، من أجل السيطرة ومنع دخول السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في بريطاينا، ويشهد العالم موجة ثانية من فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء الذي تنشط فيه الفيروسات.