«مصر للطيران» تضع شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد على طائراتها

وضعت شركة مصر للطيران، شعار وتميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 لـ 31 يناير المقبل، على واجهة طائراتين من أكبر طائراتها، وتوضع على مقاعد جميع الطائرات وأوتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية للشركة، لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم، بإنه يجرى دراسة اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة، تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع، وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين على الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان «مصر للطيران أمان» تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى مصر بسلامة وأمان، وتطبيق مشر للطيران كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بدءا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.