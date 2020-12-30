التحفظ على 2000 كمامة وكمية من الكحول مجهولة المصدر بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بكفر الزيات، حملة، اليوم، أسفرت الحملة عن تحرير محضرا ضد مسئول عن محل مستلزمات طبية بمدينة كفر الزيات، وذلك لحيازته عدد ٢٠٠٠ كمامة وعبوة كحول مجهولة المصدر ودون بيانات إنتاج وصلاحية بغرض البيع.

ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين أفادت بقيام بعض المسئولين عن محال ومخازن بيع المستلزمات الطبية بتداول وعرض مستلزمات طبية وكحول مغشوش وكمامات طبية مجهولة المصدر وتضر بصحة مستخدميها مستغلين جائحة كورونا التي تمر بها البلاد بغرض التربح .

وفي ذات السياق، تم تحرير محضر رقم ٣٣٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات ضد المسئول عن محل بيع مستلزمات طبية بمدينة كفر الزيات لحيازته بالمحل عدد ٢٥٨ كمامة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات السابق ذكرها على ذمة النيابة العامة بإجمالي عدد ٢٢٥٨ كمامة وكحول ومستلزمات طبية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الحملة تحت إشراف السيد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية يرافقه رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات بالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بكفر الزيات تحت إشراف السيد الدكتور خالد الأصيل مدير تفتيش الصيادلة بالغربية.

وفي سياق آخر، فضت الوحدة المحلية بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة أسوق قرى "شبراقاص وميت الليت وميت غزال".

وكان محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة التى يقام بها السوق فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.