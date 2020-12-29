محافظ الغربية: إغلاق وتشميع 415 مركزا للدروس الخصوصية خلال 8 أيام

أعلن الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أغلقت وشمعت 415 مركزا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، خلال 8 أيام.

وأوضح المحافظ أنه أعلق وشمع 31 مركزا بمركز طنطا، و40 بحي أول طنطا، و140 بحي ثان طنطا، و59 بالمحلة الكبرى، و14 بالسنطة، و9 بزفتى، و27 بكفر الزيات، و56 بقطور، و16 بسمنود، و23 ببسيون.

وأكد «رحمي» أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية، قرارا بمنع إقامة الأسواق اليومية، وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع تجمعات المواطنين.