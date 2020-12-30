محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من رصف الطرق بمنيا القمح وبلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية صباح اليوم بمدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة .

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس ليصدر توجيهاته لعلي الصناديلي رئيس المدينة بالبدء فورا في أعمال التطوير والتجميل والتوسعة للمنطقة لاستيعاب حركة السيارات والماره وتخفيف حده الزحام داخل المدينة .

وانتقل المحافظ لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار الذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

واطلع محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمنطقتي الزعبلاوي والقيصارية وشوارع أبو عيسي والغربلية والسنترال القديم باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وشدد "غراب" على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي السياق نفسه زار المحافظ مدينة منيا القمح للوقوف على معدلات الآداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها .

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والازدواج الجارية بالطريق الدائري بمنيا القمح ( المرحلة الاولي ) والتي تبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولا لمدخل المدينة بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنية، مشددا علي سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

كما حرص المحافظ علي تفقد إستكمال الطريق الدائري(المرحلة الثانية) بطول 2.250 كم والتي تبدأ من شارع وجيه اباظة حتى تقاطع المصرف الفرعي بمنيا القمح ليمثل بذلك محورا مروريا جديداً للقادمين من منيا القمح والمتجهين لمدينة الزقازيق.

أضاف محافظ الشرقية أن الطريق الدائري يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة حيث يربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق، ومنيا القمح وبنها ويعمل على توفير الوقت والجهد علي المسافرين من وإلي المحافظة، وذلك تنفيذً لخطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (الحرية – سعد زغلول – وجيه اباظة – المدرسة الثانوية) بأطوال 6كم وبتكلفة مبدئية 22 مليون جنية .

وأوضح أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير للأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق وذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تقوم بها المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ لدخول هذه المشروعات الخدمة وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.