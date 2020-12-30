ضبط صاحب إعلان أكاديمية وهمية على فيسبوك: معاه بكالوريوس وبيضرب شهادات

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بإنشاء كيان وهمي دون ترخيص في الدقي.

وبينت التحريات، أنَّ المتهم أعلن عن كيانه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيتمّ عقد دورات تدريبية تمكن الملتحقين بالأكاديمبة من العمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد الايقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمقر الإكاديمية المشار إليه، وعُثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورهالذات الأكاديمية بأسماء مختلفة - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة - مطبوعات دعائية تعلن عن مزايا الدراسة بالأكاديمية).

بفحص الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية المشار إليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تبين إحتوائها على العديد من المنشورات التي تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.