«العليا للفيروسات»: لقاح أوكسفورد مناسب لمصر

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ لقاح أكسفورد المعلن انتهاء جميع الأبحاث الإكلينيكة المتعلقة به، والوصول به إلى نتائج ذات فعالية أكيدة في التعامل مع الفيروس، من اللقاحات الجيدة وفقا للنتائج البحثية المعلنة عنه، مضيفة أنّ لقاح أكسفورد يتميز عن غيره من اللقاحات وقد يكون مناسباً لمصر، خاصة وأنّ نقله لا يحتاج إلى درجات حرارة معينة أو تكلفة مثل لقاح فايزر وموديرنا الأمريكي، خاصة في الوصول إلى الأماكن البعيدة.

وأضافت أنور، لـ«الوطن»، أنّ مصر اتفقت خلال الفترة الماضية من خلال الجهات المنوطة بذلك، وتواصلت مع منظمة «جابي» للقاحات، لحجز حصتها من لقاح إكسفورد للوقاية من كورونا، المحضر من قبل شركة استرازينكا للأدوية بالمملكة المتحدة ببريطانيا، مؤكدة أنّ النتائج المعلنة للقاح حتى الآن تشير إلى مدى إيجابيته في التعامل مع الفيروس.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنّ الطريقة المحضر بها لقاح إكسفود هي المتبعة في تحضير اللقاحات المخصصة للبشرية قبل ذلك، لكنه مضاعف، مشيرة إلى أنّه سيتماشى مع طبيعة البيئة المصرية، وأنّ أي تغير كبير يحدث في البروتين الخاص بالفيروس، سيؤدي لتعديل الخواص في البروتين الموجود باللقاح ليتناسب مع المتغير ويكون قادرا على التعامل معه.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، والالتزام دوما بارتداء الكمامة خارج المنزل، وتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة والالتزام بالتطهير والتعقيم الدروي للأيدي والمنشآت.

وأعلنت شركة أسترا زينكا البريطانية للأدوية، ثبوت فعالية وسهولة التعامل مع اللقاح المصنع «إكسفورد»، وقالت الشركة في بيان عنها: «ثبت أنّه فعال وسهل التعامل، وستوفره الشركة بلا ربح».